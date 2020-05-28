Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 4827
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще 59 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане, из них: в Нур-Султане - 17, Шымкенте - 9, Западно-Казахстанской области - 5, Атырауской области - 17, Восточно-Казахстанской области - 1, Карагандинской области - 5, Кызылординской области - 1, Мангистауской области - 1, Северо-Казахстанской области - 2, Актюбинской области - 1. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
Итого выздоровевших в Казахстане - 4827:
г. Нур-Султан – 1018,
г. Алматы – 1345,
г. Шымкент – 241,
Акмолинская область – 106,
Актюбинская область – 176,
Алматинская область – 180,
Атырауская область – 279,
Восточно-Казахстанская область – 51,
Жамбылская область – 173,
Западно-Казахстанская область – 269,
Карагандинская область – 209,
Костанайская область – 60,
Кызылординская область – 233,
Мангистауская область – 115,
Павлодарская область – 148,
Северо-Казахстанская область – 35,
Туркестанская область – 189.
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