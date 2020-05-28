Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 4827

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще 59 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане, из них: в Нур-Султане - 17, Шымкенте - 9, Западно-Казахстанской области - 5, Атырауской области - 17, Восточно-Казахстанской области - 1, Карагандинской области - 5, Кызылординской области - 1, Мангистауской области - 1, Северо-Казахстанской области - 2, Актюбинской области - 1. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Итого выздоровевших в Казахстане - 4827:

г. Нур-Султан – 1018,

г. Алматы – 1345,

г. Шымкент – 241,

Акмолинская область – 106,

Актюбинская область – 176,

Алматинская область – 180,

Атырауская область – 279,

Восточно-Казахстанская область – 51,

Жамбылская область – 173,

Западно-Казахстанская область – 269,

Карагандинская область – 209,

Костанайская область – 60,

Кызылординская область – 233,

Мангистауская область – 115,

Павлодарская область – 148,

Северо-Казахстанская область – 35,

Туркестанская область – 189.



