Число выздоровевших от коронавируса увеличивается ежедневно – Айжан Есмагамбетова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова рассказала о текущей эпидемиологической ситуации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня у нас зарегистрировано 11 571 случай коронавирусной инфекции, умер 41 больной. Ежедневно увеличивается количество выздоровевших – это 5 757, остальные больные продолжают лечение. Если характеризовать эпидситуацию в целом, можно говорить о том, что это было прогнозируемо», - сказала Айжан Есмагамбетова во время онлайн-брифинга в Минздраве.

Она привела примеры.

«Мы вернулись на работу, мы стали контактировать, стали выходить на улицу. То есть рост социальных контактов ведет к увеличению роста передачи инфекции. Но я хотела бы сказать, что те случаи, которые мы регистрируем, тот рост инфекции контролируем и управляем. Это мониторируется с учетом так называемого числа R, по нему задают очень много вопросов. Это репродуктивное число, которое характеризует уровень передачи инфекции», - пояснила санврач.

«Если на пике заболеваемости оно у нас было 1,3, то сегодня этот показатель 1,1 и 1,2. Я бы хотела обратить внимание на то, что сохранение этого баланса и контролируемого уровня передачи инфекции во многом зависит от нас. То есть то, насколько мы будем каждый на своем месте выполнять меры профилактики», - добавила А. Есмагамбетова.