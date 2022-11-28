Число выявленных за сутки заболевших ковидом в КНР обновило рекорд

28 Ноября 2022, 15:21

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Более 40 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявили в Китае за минувшие сутки. Об этом в понедельник сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на официальные данные, передает МИА «Казинформ».

По данным агентства, в воскресенье в стране было выявлено 40 052 новых случая COVID-19, подавляющее большинство зараженных болеют бессимптомно. Это новый рекорд для Китая с начала пандемии коронавируса.

КНР осенью столкнулась с новой волной пандемии, которая сопровождается рекордными показателями заболеваемости. Власти страны продолжают придерживаться политики «нулевой терпимости» к коронавирусу и вводят строгие ограничительные меры. В воскресенье в ряде регионов страны прошли акции протеста против антиковидных ограничений.