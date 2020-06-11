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Число вылечившихся от коронавируса в Казахстане возросло до 8 400 человек
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 55 человек выздоровели от коронавирусной инфекции: город Нур-Султан - 1, город Шымкент - 6, Актюбинская область - 2, Кызылординская область - 6, Акмолинская область - 1, Атырауская область - 16, Карагандинская область - 10, Мангистауская область - 3, Костанайская область - 10, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.
Итого выздоровевших в Казахстане – 8 400:
г. Нур-Султан – 1771
г. Алматы – 1976
г. Шымкент – 454
Акмолинская область – 145
Актюбинская область – 252
Алматинская область – 309
Атырауская область – 892
Восточно-Казахстанская область – 84
Жамбылская область – 278
Западно-Казахстанская область – 475
Карагандинская область – 600
Костанайская область – 153
Кызылординская область – 315
Мангистауская область – 200
Павлодарская область – 181
Северо-Казахстанская область – 48
Туркестанская область – 267
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