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Число вылечившихся от коронавируса в Казахстане возросло до 8 400 человек

11 Июня 2020 14:08
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Число вылечившихся от коронавируса в Казахстане возросло до 8 400 человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 55 человек выздоровели от коронавирусной инфекции: город Нур-Султан - 1, город Шымкент - 6, Актюбинская область - 2, Кызылординская область - 6, Акмолинская область - 1, Атырауская область - 16, Карагандинская область - 10, Мангистауская область - 3, Костанайская область - 10, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

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Итого выздоровевших в Казахстане – 8 400:

г. Нур-Султан – 1771

г. Алматы – 1976

г. Шымкент – 454

Акмолинская область – 145

Актюбинская область – 252

Алматинская область – 309

Атырауская область – 892

Восточно-Казахстанская область – 84

Жамбылская область – 278

Западно-Казахстанская область – 475

Карагандинская область – 600

Костанайская область – 153

Кызылординская область – 315

Мангистауская область – 200

Павлодарская область – 181

Северо-Казахстанская область – 48

Туркестанская область – 267


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#Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
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