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Число вылечившихся от коронавируса в Казахстане возросло до 4 352 человек
24 Мая 2020 22:37
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 32 человека выздоровели от коронавируса: город Нур-Султан - 25, Жамбылская область - 7, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.
Итого выздоровевших в Казахстане – 4 352:
г. Нур-Султан – 835,
г. Алматы – 1243,
г. Шымкент – 220,
Акмолинская область – 97,
Актюбинская область – 172,
Алматинская область – 172,
Атырауская область – 226,
Восточно-Казахстанская область – 44,
Жамбылская область – 171,
Западно-Казахстанская область – 242,
Карагандинская область – 190,
Костанайская область – 59,
Кызылординская область – 227,
Мангистауская область – 98,
Павлодарская область – 146,
Северо-Казахстанская область – 33,
Туркестанская область – 177.
Ключевые слова: Здравоохранение, Общество, Коронавирус в РК,
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