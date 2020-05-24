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Число вылечившихся от коронавируса в Казахстане возросло до 4 352 человек

24 Мая 2020 22:37
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Число вылечившихся от коронавируса в Казахстане возросло до 4 352 человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 32 человека выздоровели от коронавируса: город Нур-Султан - 25, Жамбылская область - 7, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

Итого выздоровевших в Казахстане – 4 352:

г. Нур-Султан – 835,

г. Алматы – 1243,

г. Шымкент – 220,

Акмолинская область – 97,

Актюбинская область – 172,

Алматинская область – 172,

Атырауская область – 226,

Восточно-Казахстанская область – 44,

Жамбылская область – 171,

Западно-Казахстанская область – 242,

Карагандинская область – 190,

Костанайская область – 59,

Кызылординская область – 227,

Мангистауская область – 98,

Павлодарская область – 146,

Северо-Казахстанская область – 33,

Туркестанская область – 177.


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Ключевые слова: Здравоохранение, Общество, Коронавирус в РК,
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