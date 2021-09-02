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Число вылечившихся от COVID-19 превысило число заболевших в Атырауской области

2 Сентября 2021 16:21
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Число вылечившихся от COVID-19 превысило число заболевших в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За последние сутки Covid-19 выявили у 198 жителей Атырауской области. От коронавирусной инфекции вылечились 636 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области.

За последние сутки в регионе выявили 198 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 107 новых случаев заражения Covid-19. В результате скрининга выявлено 18 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 24 заболевших, в Индерском районе - 11 заболевших, в Исатайском районе - 13 человек, в Кызылкогинском районе - 13, в Курмангазинском районе - 1, в Макатском районе - 3, в Махамбетском районе - 8 человек.
Заболевание у 110 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 88 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 636 человек.
В настоящее время в домашних условиях получают лечение 7 350 человек, в модульной больнице - 166, во второй областной больнице – 148 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре - 51, в кардиоцентре - 77, в ж/д больнице - 83 пациента, в областной больнице - 36, в общежитиях - 72, в районных инфекционных стационарах - 255. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 355 человек.
По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.
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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Статистика   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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