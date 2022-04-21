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    11:16, 21 Апрель 2022 | GMT +6

    Число выделяемых квот на ЭКО увеличили в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы государства в стране запущена специальная программа «Аңсаған сәби». По программам ЭКО поставлена задача увеличить квоту в семь раз. В этом году в Алматы на процедуру ЭКО выделено 845 квот, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В прошлом году в Алматы на экстракорпоральное оплодотворение было выделено около 800 квот, а в 2020 году было освоено 130 квот. По программе «Аңсаған сәби» в этом году предусмотрено увеличение квоты до 845. Уже в первом квартале были выданы 759 квот», - сообщили в городском управлении общественного здоровья Алматы по запросу корреспондента.

    Для подачи заявления на процедуру ЭКО необходимо обратиться в прикрепленную поликлинику, где после осмотра можно получить направление на процедуру. Решение о направлении на ЭКО принимается специальной комиссией, созданной при управлении общественного здоровья города Алматы.

    Организацию для проведения ЭКО женщина выбирает самостоятельно. В рамках этой программы пациент может делать процедуру экстракорпорального оплодотворения один раз в год. Сегодня в стране функционируют 26 центров ЭКО. Из них 21 частный.

    Как сообщалось, в рамках реализации программы «Аңсаған сәби», инициированной Главой государства в Послании народу, количество квот на экстракорпоральное оплодотворение увеличено в семь раз.


    Теги:
    Общество Алматы Здравоохранение
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