Число выделяемых квот на ЭКО увеличили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы государства в стране запущена специальная программа «Аңсаған сәби». По программам ЭКО поставлена задача увеличить квоту в семь раз. В этом году в Алматы на процедуру ЭКО выделено 845 квот, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году в Алматы на экстракорпоральное оплодотворение было выделено около 800 квот, а в 2020 году было освоено 130 квот. По программе «Аңсаған сәби» в этом году предусмотрено увеличение квоты до 845. Уже в первом квартале были выданы 759 квот», - сообщили в городском управлении общественного здоровья Алматы по запросу корреспондента.

Для подачи заявления на процедуру ЭКО необходимо обратиться в прикрепленную поликлинику, где после осмотра можно получить направление на процедуру. Решение о направлении на ЭКО принимается специальной комиссией, созданной при управлении общественного здоровья города Алматы.

Организацию для проведения ЭКО женщина выбирает самостоятельно. В рамках этой программы пациент может делать процедуру экстракорпорального оплодотворения один раз в год. Сегодня в стране функционируют 26 центров ЭКО. Из них 21 частный.

Как сообщалось, в рамках реализации программы «Аңсаған сәби», инициированной Главой государства в Послании народу, количество квот на экстракорпоральное оплодотворение увеличено в семь раз.