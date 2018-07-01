Число выданных ипотечных займов растет в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области большими темпами растёт количество выданных ипотечных займов, за год количество выданных кредитов увеличилось в два раза. Такие данные привёл в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций директор Костанайского филиала Национального банка РК Жомарт Кажрахимов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала Нацбанка, по сравнению с 1 июля 2017 года количество ипотечных займов выросло на 27% до 35 млрд тенге. Выдача новых кредитов увеличилась в 1,8 раза.

«Нами также продолжается реализация Программы рефинансирования ипотечных займов, направленная на оказание содействия и сохранения единственного жилья заемщиков, получивших займы в 2004-2009 годы. По Костанайской области одобрены 624 заявки на 2,4 млрд тенге, рефинансированы 608 заявок на 2,3 млрд тенге», - сообщил Ж. Кажрахимов.

Он также напомнил, что, в соответствии с поручением Главы государства, были внесены поправки в программу, предусматривающие рефинансирование валютных ипотечных займов физлиц, выданных до 1 января 2016 года в тенге по курсу на 18 августа 2015 года - 188,35 тенге.

Так, на 1 июля 2018 года банками по республике одобрены 802 заявки на сумму 5 млрд тенге, рефинансированы 462 займа на 2,3 млрд тенге. По Костанайской области одобрены 37 заявок на 121 млн тенге, рефинансирована 21 заявка на 68 млн тенге.

В ближайшее время, как сообщил Ж. Кажрахимов, в регионе ожидается ускорение темпов развития ипотечного рынка. Это связано со стартом новой жилищной программы «7-20-25».

«Как известно, специальной ипотечной компанией АО «Баспана» на текущий момент подписаны соглашения с 7 банками второго уровня. В нашем регионе уже начали работу Банк ЦентрКредит, АТФБанк и Жилстройсбербанк, - сообщил директор филиала Нацбанка. - Наиболее активно к реализации программы подключился Банк ЦентрКредит, поскольку он стал первым участником пилотного проекта с целью отработки всех технических моментов программы. По состоянию на 26 июля в банк поступили от граждан 22 заявки на 154 млн тенге, из них 11 заявок на сумму 73 млн тенге одобрены, выданы 9 займов на сумму 74 млн тенге. Жилстройсбербанком пока приняты 3 заявки, но отказов по заявкам пока не было».





Остальные банки, по словам Ж. Кажрахимова, на текущий момент согласовывают с головными офисами внутренние нормативные документы и техническое обеспечение и приступят к приему заявок в ближайшее время.

Как оказалось, в среднем сумма выданных по жилищной программе займов составляет 7-8 млн тенге, это стоимость 1-2-комнатной квартиры в Костанае. В целом, по информации местных исполнительных органов, в этом году в области планируется строительство порядка 3 тыс квартир.