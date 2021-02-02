Число введенных доз вакцин от COVID-19 в мире превысило 100 миллионов

НЬЮ ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Согласно последним данным, число людей, вакцинировавшихся от коронавируса, во всем мире превысило 100 миллионов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Bloomberg.

Это важный этап, который наступил всего через два месяца после того, как первые исследования вакцины были представлены на рассмотрение регулирующим органам.

Всего в 64 странах мира было введено более 101 миллиона доз вакцин от коронавирусной инфекции. Согласно данным, собранным Bloomberg, темпы вакцинации продолжают расти, при этом средний показатель составляет примерно 4,25 миллиона доз в день. Этот показатель неуклонно растет, и вскоре могут появиться новые вакцины от других производителей.

Только в США было введено около 32,8 миллиона доз, в последнее время в среднем 1,34 миллиона доз в день. Это означает, что число вакцинировавшихся американцев, которые получили по крайней мере одну дозу, превысило общее количество инфицированных COVID-19, впервые с начала пандемии.

Согласно данным Bloomberg, на втором месте Китай – там было введено 24 миллиона доз вакцин, то есть в среднем чуть более 818 тысяч доз в день. В странах Европейского Союза вакцинировано более 12,7 миллиона жителей. В день в европейских странах вводится 542 тысячи доз вакцин.

В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии введено более 9.7 миллиона доз вакцин (более 393 тысяч доз вакцин ежедневно). Далее следуют Израиль и Индия, где уже были введены более 4,9 миллиона и 3,7 миллиона вакцин соответственно.

По данным Bloomberg, в десятку стран с наибольшим количеством введенных вакцин также вошли ОАЭ, Германия, Турция и Бразилия.

Bloomberg также подчеркивает, что доставка миллиардов вакцин, чтобы остановить распространение Covid-19 по всему миру, будет одной из самых сложных логистических задач, которые когда-либо стояли перед человечеством.