Число введенных доз вакцин от COVID-19 в мире превысило 100 миллионов
Это важный этап, который наступил всего через два месяца после того, как первые исследования вакцины были представлены на рассмотрение регулирующим органам.
Всего в 64 странах мира было введено более 101 миллиона доз вакцин от коронавирусной инфекции. Согласно данным, собранным Bloomberg, темпы вакцинации продолжают расти, при этом средний показатель составляет примерно 4,25 миллиона доз в день. Этот показатель неуклонно растет, и вскоре могут появиться новые вакцины от других производителей.
Только в США было введено около 32,8 миллиона доз, в последнее время в среднем 1,34 миллиона доз в день. Это означает, что число вакцинировавшихся американцев, которые получили по крайней мере одну дозу, превысило общее количество инфицированных COVID-19, впервые с начала пандемии.
Согласно данным Bloomberg, на втором месте Китай – там было введено 24 миллиона доз вакцин, то есть в среднем чуть более 818 тысяч доз в день. В странах Европейского Союза вакцинировано более 12,7 миллиона жителей. В день в европейских странах вводится 542 тысячи доз вакцин.
В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии введено более 9.7 миллиона доз вакцин (более 393 тысяч доз вакцин ежедневно). Далее следуют Израиль и Индия, где уже были введены более 4,9 миллиона и 3,7 миллиона вакцин соответственно.
По данным Bloomberg, в десятку стран с наибольшим количеством введенных вакцин также вошли ОАЭ, Германия, Турция и Бразилия.
Bloomberg также подчеркивает, что доставка миллиардов вакцин, чтобы остановить распространение Covid-19 по всему миру, будет одной из самых сложных логистических задач, которые когда-либо стояли перед человечеством.