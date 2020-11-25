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Число временно незанятых казахстанцев сократилось на 145 тысяч человек

Редактор:  
Гульмира Байзакова
25 Ноября 2020, 22:14
Число временно незанятых казахстанцев сократилось на 145 тысяч человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в третьем квартале 2020 года на 145,4 тысячи человек сократилось число временно незанятых граждан. Если во втором квартале к этой категории относились более полумиллиона человек, то в период с июля по сентябрь число временно отсутствующих на работе составило 390,3 тысячи человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АО «Центр развития трудовых ресурсов» МТСЗН РК.

В сравнении с аналогичным периодом 2019 года этот показатель увеличился более чем в 2 раза – в прошлом году он составлял 162,7 тысячи человек.

«Учитывая введение дополнительных ограничительных мер в период карантина, рост числа граждан, временно отсутствующих на работе, вполне логичен. Но при этом на динамику данной категории положительное влияние оказало постепенное ослабление ограничительных мер и частичное возвращение к работе уже в третьем квартале», – подчеркнула директор департамента стратегии и проектного управления АО «ЦРТР» Александра Молчановская.

Также эксперт сообщила, что около трети «временно незанятых» (временно отсутствующих на работе) в третьем квартале т.г. не работало по причине «временной приостановки деятельности».

Кроме того, численность не полностью занятых выросла в полтора раза, а работающих минимальное количество времени (менее 10 часов в неделю) – в 2,7 раза в сравнении с первым кварталом 2020 года и в два раза – в сравнении с третьим кварталом предыдущего года, при практически полном сохранении численности занятого населения (8,7 млн человек).

«Мы внимательно следим и за ситуацией в других странах. И обоснованно считаем, что в Казахстане меры поддержки населения не хуже, а зачастую и лучше, чем в других странах. Государственные программы, в том числе и антикризисные, позволяют населению сохранять доходы, пусть и не в прежнем объеме», – подытожила Александра Молчановская.


Минтруда РК   Экономика   Занятость   Общество  
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