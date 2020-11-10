Число воспитанников в столичных интернатах снизилось на 75% за шесть лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 6 лет количество воспитанников в столичных интернатных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, снизилось на 75%. Об этом сообщили в управлении образования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

В этой связи постановлением акимата от 26 марта 2019 года детский дом реорганизован в Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Также было принято решение о переводе детей из центра, с групп постоянного пребывания, в «SOS Детская деревня Астана» с семейным типом воспитания.

Для этого, как сообщили в пресс-службе, между акиматом Нур-Султана, Корпоративным фондом «SOS Детские деревни Казахстана», Комитетом по охране прав детей МОН РК, ОФ «Ана уйі», Центром поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подписан меморандум.

«Так, с начала года 29 воспитанников переведены в Деревню. К концу 2020 года планируется перевод оставшихся 22 воспитанников. Хочется отметить общественный фонд «Ана уйі», поддержавших нас в этом вопросе. Ими на безвозмездной основе проведен капитальный ремонт в 10 домах Деревни и бойлерной, сейчас продолжается ремонт еще в двух домах», – отметила руководитель отдела опеки и попечительства Гулим Джусупова.

Усилены функции центра, которые направлены на оказание социально-правовой и психолого-педагогической поддержки неблагополучных семей, семей, в трудной жизненной ситуации, профилактику социального сиротства.

Всего на учете в городе состоят 860 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них под опекой и попечительством – 604 ребенка, на патронатном воспитании – 79 детей, в приемной семье – 4 ребенка, в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 173 ребенка.