Число вопросов от казахстанских пользователей к Нейро в Поиске Яндекса достигло 2 млн в день

Популярность Яндекс Поиска с Нейро со временем растет. С начала года доля тех, кто видит в Поиске ответы Нейро и взаимодействует с ними, увеличилась в два раза. Эти ответы нейросети автоматически составляют по запросу пользователя — он может увидеть их на странице с результатами поиска, а затем взаимодействовать с ними, например посмотреть более подробный ответ или задать дополнительные вопросы.

Нейросети помогают казахстанским пользователям находить ответы по самым разным темам — таким как образование, развлечения, путешествия, авто и многим другим. Аналитики Яндекс Поиска подсчитали, что с помощью нейросетей можно экономить на поиске информации в интернете до 30 минут в день.

Яндекс Поиск с Нейро в Казахстане продолжает развиваться. Теперь в готовых ответах Поиска — про реальные события, явления, людей — пользователи всегда будут видеть один емкий ответ от нейросетей. Он появится в отдельном блоке на странице с результатами поиска и будет на казахском или русском языке — в зависимости от региона пользователя и языка, на котором он ввел запрос. Так, если ввести «Курмангазы Сагырбайулы», нейросети мгновенно сгенерируют ответ с краткой информацией о казахстанском музыканте, а также с его изображениями и композициями, которые можно сразу послушать.