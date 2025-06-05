Число вопросов от казахстанских пользователей к Нейро в Поиске Яндекса достигло 2 млн в день
Ежедневно казахстанские пользователи задают Нейро в Поиске Яндекса в среднем 2 млн вопросов — это около четверти от всех запросов к Поиску в стране, передает агентство Kazinform.
Популярность Яндекс Поиска с Нейро со временем растет. С начала года доля тех, кто видит в Поиске ответы Нейро и взаимодействует с ними, увеличилась в два раза. Эти ответы нейросети автоматически составляют по запросу пользователя — он может увидеть их на странице с результатами поиска, а затем взаимодействовать с ними, например посмотреть более подробный ответ или задать дополнительные вопросы.
Нейросети помогают казахстанским пользователям находить ответы по самым разным темам — таким как образование, развлечения, путешествия, авто и многим другим. Аналитики Яндекс Поиска подсчитали, что с помощью нейросетей можно экономить на поиске информации в интернете до 30 минут в день.
Яндекс Поиск с Нейро в Казахстане продолжает развиваться. Теперь в готовых ответах Поиска — про реальные события, явления, людей — пользователи всегда будут видеть один емкий ответ от нейросетей. Он появится в отдельном блоке на странице с результатами поиска и будет на казахском или русском языке — в зависимости от региона пользователя и языка, на котором он ввел запрос. Так, если ввести «Курмангазы Сагырбайулы», нейросети мгновенно сгенерируют ответ с краткой информацией о казахстанском музыканте, а также с его изображениями и композициями, которые можно сразу послушать.
— Среди самых популярных тем, по которым казахстанские пользователи задают вопросы Нейро в Поиске, — образование и как сделать что-либо. Например, как посадить дерево, поклеить обои, подключить домашний Wi-Fi. С начала этого года количество вопросов про образование выросло на 80%, а про то, как что-либо сделать, — на 64%. Это значит, что нейросети действительно помогают людям получать новые знания. Мы продолжим развивать наши нейросети, чтобы у пользователей было еще больше возможностей для быстрого и удобного поиска информации и решения повседневных задач, — говорит Улан Кайрбеков, директор по развитию Яндекс Поиска в Казахстане.