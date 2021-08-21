Число вновь заболевших COVID-19 снизилось в Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Заболеваемость коронавирусной инфекцией в регионе пошла на спад. За сутки выявлено 300 новых носителей вируса: в предыдущие дни эта цифра составляла 450-650 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявлено 300 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 162 случая заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 48 заболевших на месторождении Тенгиз.
Заболевание у 89 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 211 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 482 человека.
В настоящее время лечение получают:
- в домашних условиях - 8 480 человек,
- в модульной больнице - 176,
- во второй областной больнице – 195 пациентов,
- во фтизиопульмонологическом центре - 75,
- в кардиоцентре - 100,
- в ж/д больнице - 102 пациента,
- в районных инфекционных стационарах - 372,
- в областной больнице - 197 пациента,
- в общежитиях - 145,
- в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 437 человек.
Напомним, по темпам распространения инфекции Атырауская область находится в «красной» зоне.
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