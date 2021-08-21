Число вновь заболевших COVID-19 снизилось в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Заболеваемость коронавирусной инфекцией в регионе пошла на спад. За сутки выявлено 300 новых носителей вируса: в предыдущие дни эта цифра составляла 450-650 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявлено 300 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 162 случая заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 48 заболевших на месторождении Тенгиз.