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Число вновь заболевших COVID-19 снизилось в Атырауской области

21 Августа 2021 13:48
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Число вновь заболевших COVID-19 снизилось в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Заболеваемость коронавирусной инфекцией в регионе пошла на спад. За сутки выявлено 300 новых носителей вируса: в предыдущие дни эта цифра составляла 450-650 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявлено 300 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 162 случая заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 48 заболевших на месторождении Тенгиз.

Распространяется инфекция и в районах области. В Жылыойском районе выявлено 39 заболевших, в Индерском районе - 12, в Исатайском районе - 8, Кызылкугинском районе - 13, в Курмангазинском районе - 9, в Макатском районе - 2, в Махамбетском районе - 7 человек.

Заболевание у 89 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 211 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 482 человека.

В настоящее время лечение получают:

- в домашних условиях - 8 480 человек,

- в модульной больнице - 176,

- во второй областной больнице – 195 пациентов,

- во фтизиопульмонологическом центре - 75,

- в кардиоцентре - 100,

- в ж/д больнице - 102 пациента,

- в районных инфекционных стационарах - 372,

- в областной больнице - 197 пациента,

- в общежитиях - 145,

- в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 437 человек.

Напомним, по темпам распространения инфекции Атырауская область находится в «красной» зоне.



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#КазАгро   #Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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