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    13:04, 28 Август 2021 | GMT +6

    Число ВИЧ-инфицированных выросло в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Число ВИЧ-инфицированных выросло в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала года в Атырауской области выявили 23 ВИЧ-инфицированных. Это на 8 случаев больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января по август 2020 года было зарегистрировано 15 случаев», - рассказали в пресс-службе Атырауского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД.

    По официальной статистике, в этом году 78,3% инфицированных - это мужчины, 21,7% - женщины. Большая часть ВИЧ-инфицированных находится в возрасте 20-29 лет ( 39%), в возрасте 30-39 лет - 26,1%, в возрасте 40-59 лет - 26%, а в возрасте старше 60 лет и 15-19 лет - 8,6%.
    «Что касается социальной ситуации, то из выявленных 65% или 15 человек - работающие лица. 21,7% или - 5 человек - безработные, 4,3 % - пенсионеры. При этом 69,6% заражены вирусом гетеросексуально, 26,1 процент - гомосексуальным половым путем», - сообщили в медучреждении.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Общество Статистика
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