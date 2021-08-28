АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Число ВИЧ-инфицированных выросло в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года в Атырауской области выявили 23 ВИЧ-инфицированных. Это на 8 случаев больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января по август 2020 года было зарегистрировано 15 случаев», - рассказали в пресс-службе Атырауского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД.

По официальной статистике, в этом году 78,3% инфицированных - это мужчины, 21,7% - женщины. Большая часть ВИЧ-инфицированных находится в возрасте 20-29 лет ( 39%), в возрасте 30-39 лет - 26,1%, в возрасте 40-59 лет - 26%, а в возрасте старше 60 лет и 15-19 лет - 8,6%.

«Что касается социальной ситуации, то из выявленных 65% или 15 человек - работающие лица. 21,7% или - 5 человек - безработные, 4,3 % - пенсионеры. При этом 69,6% заражены вирусом гетеросексуально, 26,1 процент - гомосексуальным половым путем», - сообщили в медучреждении.