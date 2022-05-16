16 Мая 2022 05:55

Число ВИЧ-инфицированных растет в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области растет число ВИЧ-инфицированных. Об этом на брифинге сообщила заведующая отделом СПИД-центра Аягуз Абилгазиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В регионе с каждым годом растет количество зараженных ВИЧ-инфекцией. Если в прошлом году за четыре месяца выявлены 12 человек, то в этом году за аналогичный период зарегистрированы уже 27 человек с таким диагнозом. За последние 30 лет в области от СПИДа умерли 13 человек, на диспансерном учете на сегодня состоят 293 человека. ​Из числа зараженных инфекцией в 2022 году 11,3% или 3 человека подхватили инфекцию во время употребления наркотиков, 51,8% или 14 случаев приходится на гетеросексуальные, 18,5% или 5 случаев – на гомосексуальные связи. В остальных случаях заражение произошло в результате​ немедицинских манипуляций», - проинформировала Аягуз Абилгазиева. ​ ​

По ее данным, возраст заразившихся ВИЧ-инфекцией колеблется в пределах 15-49 лет, подавляющее большинство составляют мужчины.