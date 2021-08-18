Число вакцинированных в Атырауской области превысило 168 тысяч человек

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Более 168 тысяч жителей Атырауской области получили прививки от коронавируса. Полным комплексом вакцин привито свыше 122 тысяч человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в регионе продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19. За сутки I компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 2 205 местных жителей, II компонентом привиты 1 571 человек. Всего в период с 1 февраля I компонентом вакцин от COVID-19 вакцинировано 168 474 человека. II компонентом вакцин привиты 122 222 местных жителя.

В регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру 98-02-92.

Как ранее сообщалось, вакцины Vero Cell и «Спутник V» доставили в Атырау.