Число вакцинированных казахстанцев превысило 9,2 млн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по количеству вакцинированных граждан от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

По данным ведомства, 29 апреля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 484 188 человек, вторым компонентом провакцинировано 9 243 631 человек.

Первой дозой вакцины «Pfizer» на сегодняшний день провакцинированы 1 067 694 человека, второй – 919 973 человека.