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    10:57, 30 Апрель 2022 | GMT +6

    Число вакцинированных казахстанцев превысило 9,2 млн

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по количеству вакцинированных граждан от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    По данным ведомства, 29 апреля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 484 188 человек, вторым компонентом провакцинировано 9 243 631 человек.

    Первой дозой вакцины «Pfizer» на сегодняшний день провакцинированы 1 067 694 человека, второй – 919 973 человека.


    Теги:
    Общество Коронавирус в РК Вакцинация Здравоохранение
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