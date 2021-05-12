РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:11, 12 Май 2021 | GMT +6

    Число вакцинированных атыраусцев достигло почти 40 тысяч человек

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Число вакцинированных атыраусцев приблизилось к 40 тысячам человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В регионе продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19. По данным за 8, 9 и 10 мая I компонент вакцин «Спутник V» и QazVac получили 1690 местных жителей. В период с 1 февраля по 10 мая 2021 года I компонентом вакцин «Спутник V» и QazVac вакцинировано 39878 человек. II компонентом привиты 14116 человек. В регионе открыто 36 стационарных и 10 передвижных пунктов вакцинации», - сообщает пресс-служба областного управления здравоохранения.

    Как ранее сообщалось, пункт вакцинации открылся в самом крупном ЦОНе Атырау.





    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:44
    Назначен руководитель аппарата акима Атырауской области
    Сегодня, 19:40
    Пьяная скандалистка напала на полицейского в Астане
    Сегодня, 19:22
    Елена Рыбкина стартовала с победы в WTA 1000
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!