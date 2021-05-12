Число вакцинированных атыраусцев достигло почти 40 тысяч человек

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Число вакцинированных атыраусцев приблизилось к 40 тысячам человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В регионе продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19. По данным за 8, 9 и 10 мая I компонент вакцин «Спутник V» и QazVac получили 1690 местных жителей. В период с 1 февраля по 10 мая 2021 года I компонентом вакцин «Спутник V» и QazVac вакцинировано 39878 человек. II компонентом привиты 14116 человек. В регионе открыто 36 стационарных и 10 передвижных пунктов вакцинации», - сообщает пресс-служба областного управления здравоохранения.

Как ранее сообщалось, пункт вакцинации открылся в самом крупном ЦОНе Атырау.











