Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Число вакансий и увольнений в США достигло рекордного уровня в марте
4 Мая 2022 01:31
Число вакансий и увольнений в США достигло рекордного уровня в марте

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Нехватка рабочих мест говорит о возможном повышении заработных плат, что способствует поддержанию инфляции на неприемлемо высоком уровне, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издание The New York Times.

В марте в США зарегистрировано 11,5 млн рабочих мест, что является рекордным показателем. Уровень безработицы остается низким.

Число работников, которые добровольно уволились, также достигло высокого уровня. Это свидетельствует о том, что многие работники уверены в возможности найти другую работу, которая соответствует их желаниям или потребностям.

Отчет Министерства труда США демонстрирует аномальный характер экономики, которая восстанавливается после рецессии. Отмена ограничений в области общественного здравоохранения и начало сезона на рынке труда увеличивают аппетиты бизнеса к количеству рабочих мест.

Высокий спрос на работников показывает, что экономическая активность может справиться с проблемами инфляции, которая достигла сорокалетнего максимума. Не станут помехой для восстановления экономической активности и беспорядки в глобальных цепочках поставок, которые произошли из-за вспышек коронавируса в Азии и ситуацией в Восточной Европе.

Рост заработной платы вызывает растущую озабоченность у крупных и малых предприятий, пытающихся сохранить свою прибыль, несмотря на то, что повышение доходов не успевает за ростом цен. Федеральная резервная система увеличила стоимость заимствований для бизнеса, чтобы снизить потребительские расходы, кредитование бизнеса и спрос на работников.

Ранее сообщалось, что индекс занятости, отслеживающий заработную плату и пособия в США, вырос больше всего в первом квартале этого года. В то время как число увольнений оставалось низким и относительно не изменилось по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1,4 млн человек.


Автор:
Корреспондент
Читайте также
Люксембург планирует нарастить связи с казахстанскими компаниями
Банку ЦентрКредит выдали согласие на приобретение Альфа-Банка
Нефть из Казахстана будут поставлять в Беларусь для внутреннего потребления
Макроэкономическое развитие Казахстана обсудили Алихан Смаилов и Сэр Сума Чакрабарти
Около 3 тыс. тонн овощей поставят в Нур-Султан
Цены на овощи снизятся в Алматы
Более 240 млн долларов выделят для казахстанских предприятий
Платежи в рублях ведут к явному нарушению санкций – еврокомиссар Симсон
Популярное
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Сослуживец подозревается в гибели солдата в Жамбылской области
Ербол Назарбаев уволен из органов Антикоррупционной службы
Зарегистрировано три новых случая заболевания КВИ за прошедшие сутки в Казахстане
Город Капшагай официально переименован в Конаев
Двенадцать человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
Газоперерабатывающий завод на Кашагане запустят в 2024 году
Улицу Толе би в Алматы пробьют до границы города до конца 2023 года
Похищенное на сумму 340 млн тенге имущество в ходе январских событий изъято - МВД
Подъездные пути к соцобъектам строят дорожники в столице
Никогда не забуду слезы беркута при прощании с дедушкой - кусбеги Диас Кунтуган
Цены на овощи снизятся в Алматы
Полиция Алматы проверяет видео жестокого избиения пожилой женщины
Совершившие кражу из супермаркета Magnum в Алматы освобождены после возмещения ущерба
Архив