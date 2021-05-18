Число умерших превысило число родившихся в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области по итогам первого квартала наблюдается естественная убыль населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента статистики, в регионе в первые три месяца года родились 1 587 человек. В том числе 846 мальчиков и 741 девочка. Наиболее высокий коэффициент рождаемости в районах Шал акына, Айыртауском, Аккайынском и Уалихановском. Самая низкая рождаемость в Тимирязевском районе.

За этот же период скончались 1 958 человек. Основными причинами североказахстанцев являются болезни органов дыхания, системы кровообращения, пищеварения, онкологические, несчастные случаи и травмы.

Заметно снизилось количество разводов. За три месяца жители региона зарегистрировали 700 браков и 155 разводов.

На постоянное место жительства в Северо-Казахстанскую область прибыли 1 186 человек, выбыли – 2 076. В обоих случаях показатель ниже уровня соответствующего периода прошлого года. Миграционная убыль составила 890 человек. Основной миграционный обмен происходит со странами СНГ. В межрегиональной миграции – тоже снижение потоков. Треть мигрантов приходится на жителей Акмолинской области и города Нур-Султана. В эти же регионы чаще всего уезжают и североказахстанцы.