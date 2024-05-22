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    15:00, 22 Май 2024 | GMT +6

    Число умерших превысило число родившихся в СКО

    статистика
    Фото: freepik.com

    Департамент Бюро национальной статистики по Северо-Казахстанской области подготовил данные о демографической ситуации в регионе по итогам первого квартала, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации ведомства, за три первых месяца года на свет появились 1 254 новых жителя области. Среди них 622 мальчика и 632 девочки. Из всех новорожденных 546 человек родились в Петропавловске.

    Среди районов области наиболее высокий коэффициент рождаемости зафиксирован в Уалихановском районе, Шал акына, Жамбылском и Кызылжарском. Наиболее низкая рождаемость: в Аккайынском, Есильском и Тимирязевском районах.

    За этот же период скончались 1 573 североказахстанца. Среди основных классов причин смерти населения наибольший удельный вес занимают болезни органов дыхания, системы кровообращения, органов пищеварения, новообразования, несчастные случаи, отравления и травмы. 

    Также, в первом квартале в регионе зарегистрировали 639 браков. По данным органов регистрации актов гражданского состояния, за это же время 347 пар развелись.

    Численность населения области на 1 апреля составляла 527,5 тыс. человек, в том числе городского – 258,5 тыс. и сельского – 269 тыс.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область СКО Демография Брак Общество
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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