Число умерших превысило число родившихся в СКО

Департамент Бюро национальной статистики по Северо-Казахстанской области подготовил данные о демографической ситуации в регионе по итогам первого квартала, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации ведомства, за три первых месяца года на свет появились 1 254 новых жителя области. Среди них 622 мальчика и 632 девочки. Из всех новорожденных 546 человек родились в Петропавловске.

Среди районов области наиболее высокий коэффициент рождаемости зафиксирован в Уалихановском районе, Шал акына, Жамбылском и Кызылжарском. Наиболее низкая рождаемость: в Аккайынском, Есильском и Тимирязевском районах.

За этот же период скончались 1 573 североказахстанца. Среди основных классов причин смерти населения наибольший удельный вес занимают болезни органов дыхания, системы кровообращения, органов пищеварения, новообразования, несчастные случаи, отравления и травмы.

Также, в первом квартале в регионе зарегистрировали 639 браков. По данным органов регистрации актов гражданского состояния, за это же время 347 пар развелись.

Численность населения области на 1 апреля составляла 527,5 тыс. человек, в том числе городского – 258,5 тыс. и сельского – 269 тыс.