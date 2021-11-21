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Число умерших от ковида в ФРГ приблизилось к 100 тысячам

21 Ноября 2021 21:57
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Число умерших от ковида в ФРГ приблизилось к 100 тысячам

БЕРЛИН. DW - КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Германии от вызываемого коронавирусом легочного заболевания COVID-19 и его последствий скончались еще 75 пациентов (неделей раньше - 55). Общее число летальных исходов с начала пандемии, по данным публикуемым Институтом имени Роберта Коха в воскресенье, 21 ноября, достигло 99 062 случаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

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Эта цифра, как и все иные публикуемые показатели, связанные с распространением коронавирусной инфекции в ФРГ, может на самом деле оказаться выше, поскольку в выходные дни не все местные ведомства по делам здравоохранения передают данные в центральный регистр.

Продолжает расти средний показатель распространения коронавируса. Он составил 372,7 случая на 100 тыс. населения за семь дней, что является наивысшим значением с начала пандемии. Днем ранее этот показатель был зафиксирован на уровне 362,2, а неделю назад - 289 (месяц назад - 85,6).

За последние 24 часа в ФРГ положительными оказались 42 727 теста на коронавирус. Ровно неделю назад было зафиксировано 33 498 случая заражения. Всего с начала пандемии в Германии вирусом SARS-CoV-2 заразились 5 354 942 человека.

Почти 260 млн заразившихся в мире

С момента выявления вируса SARS-CoV-2 в китайском городе Ухань в декабре 2019 года в мире коронавирусная инфекция была подтверждена почти у 256, 5 млн человек, проживающих в 210 странах и территориях. Жертвами COVID-19 стали более 5,4 млн человек. Наибольшее число выявленных случаев заражения (47,7 млн) и летальных исходов (около 770 тыс.) зафиксировано в США.


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#Германия   #Коронавирус в мире  
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