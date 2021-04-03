Число умерших от коронавируса в России превысило 100 тысяч

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 021, до 4 572 077. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших возрос до 0,2%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

В настоящее время в России продолжает лечение 276 191 человек. Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 618. Всего уже выздоровели 4 195 869 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до уровня 91,8% от общего числа заразившихся.

В стране число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 384 против 400 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 100 017 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,19%, следует из данных штаба.