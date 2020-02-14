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Число умерших от коронавируса в Китае достигло 1380

14 Февраля 2020 09:53
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Число умерших от коронавируса в Китае достигло 1380

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Число умерших от нового коронавируса в материковом Китае достигло 1380, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Госкомитет КНР по вопросам гигиены и здравоохранения.

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«По состоянию на 24:00 13 февраля 2020 года 31 провинция (автономные районы, города центрального подчинения) проинформировала о 55 748 подтвержденных случаях заболевания коронавирусом. 10 204 оцениваются как тяжелые, 6723 случая выздоровления, 1380 - с летальным исходом. Из-за того, что данные дублировались по провинции Хубэй, сокращено на 108», - говорится в сообщении комитета.

За истекшие сутки выявлены 5090 новых случаев заболевания коронавирусом, 121 - с летальным исходом.

По последним данным, в материковом Китае общее число подтвержденных случаев заболевания новым коронавирусом составило 63 851 (сокращено на 1043 в провинции Хубэй).

177 984 человека, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под медицинским наблюдением.

Фото: © EPA-EFE/YUAN ZHENG
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Ключевые слова: Китай, Пневмония в Китае,
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Автор:

Руслан Сулейменов

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