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Число умерших от коронавируса в Китае достигло 1016
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Число умерших от нового коронавируса в Китае достигло 1016 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Государственный комитет КНР по делам здравоохранения.
За истекшие сутки (по состоянию на 24:00 часов 10 февраля) в материковом Китае выявлено 2478 новых случаев заражения новым коронавирусом (в провинции Хубэй - 2097), 108 - с летальным исходом (Хубэй - 103).
По последним данным, общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в КНР составляет 42 634, погибших 1016, вылеченных и выписанных из больниц – 3996 человек.
Согласно официальной статистике, число диагностированных больных, ежедневно регистрируемых за пределами провинции Хубэй, эпицентра распространения эпидемии, падает седьмой день подряд.
В приграничном с Казахстаном Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР зарегистрировано 55 случаев заболевания новый коронавирусом. При этом на Или-Казахскую автономную область СУАР приходится 10 случаев, на административный центр СУАР - город Урумчи – 20. В Синьцзяне 3842 человека остаются под медицинским наблюдением.
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