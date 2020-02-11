Число умерших от коронавируса в Китае достигло 1016

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Число умерших от нового коронавируса в Китае достигло 1016 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Государственный комитет КНР по делам здравоохранения.

За истекшие сутки (по состоянию на 24:00 часов 10 февраля) в материковом Китае выявлено 2478 новых случаев заражения новым коронавирусом (в провинции Хубэй - 2097), 108 - с летальным исходом (Хубэй - 103).

По последним данным, общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в КНР составляет 42 634, погибших 1016, вылеченных и выписанных из больниц – 3996 человек.

Согласно официальной статистике, число диагностированных больных, ежедневно регистрируемых за пределами провинции Хубэй, эпицентра распространения эпидемии, падает седьмой день подряд.

В приграничном с Казахстаном Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР зарегистрировано 55 случаев заболевания новый коронавирусом. При этом на Или-Казахскую автономную область СУАР приходится 10 случаев, на административный центр СУАР - город Урумчи – 20. В Синьцзяне 3842 человека остаются под медицинским наблюдением.