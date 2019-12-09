Число умерших от кори растет в Самоа

АПИА. КАЗИНФОРМ – Число умерших в результате эпидемии кори в Самоа возросло до 70 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на RNZ.co.nz.

Согласно данным агентства, только за последние 24 часа от заболевания скончались два человека. Из 70 умерших – 61 ребенок в возрасте до четырех лет.

Правительство островного государства в воскресенье заявило, что около 90% населения Самоа уже привиты от кори.

Несмотря на заверения правительства, за последние сутки были зарегистрированы 112 новых случаев заражения корью. Таким образом, общее количество заболевших корью с момента вспышки в середине октября этого года составило 4,700 случаев.

159 человек находятся в больницах, 16 из них – это дети в критическом состоянии.

По данным агентства, в четверг и пятницу правительство закрыло страну для въезда и выезда, чтобы хоть как-то справиться со смертельной эпидемией. В течение этих двух дней медицинский персонал ездил от дома к дому и делал прививки. Вакцины против кори были предоставлены Австралией, Новой Зеландией, Великобританией, Францией и другими странами.

Стоит отметить, что иммунитет к кори развивается через две недели после введения вакцины в организм.