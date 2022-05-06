6 Мая 2022 03:15

Число укусов клещей увеличилось в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Клещи атакуют Акмолинскую область. Только с апреля в регионе зарегистрировано 90 пострадавших от их укусов, 40 из которых – дети до 14 лет. Об этом на прошедшем брифинге сообщила главный государственный санитарный врач региона Айнагуль Мусина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, в Акмолинской области за последние два года зарегистрировано семь случаев заболевания клещевым энцефалитом, из них три случая зарегистрированы в эндемичном Сандыктауском районе и четыре - в неэндемичных районах.

«Наступила весна, в теплые дни многие стараются прогуляться в парках, в выходные дни - выехать на природу, но именно в апреле-мае возникает высокий риск укусов и привоза в дом клещей, присосавшихся к телу», - отметила А. Мусина.

С начала эпидемического сезона текущего года по области уже зарегистрировано 90 случаев укусов клещей, в том числе среди детей до 14 лет – 40 случаев. В сравнении с аналогичным периодом 2021 года отмечается рост случаев укусов в 1,8 раза, а среди детей до 14 лет - в 2,9 раза. При этом 82 укуса (91%) приходится на неэндемичные районы.

«Наибольшее количество укусов клещей зарегистрировали в городе Кокшетау – 35, из них среди детей до 14 лет – 18, в Зерендинском районе – 11, из них среди детей до 14 лет – 7, Бурабайском районе – 11, из них среди детей до 14 лет – 5, Сандыктауском районе – 8, из них среди детей до 14 лет – 5, городе Степногорске - 7, из них среди детей до 14 лет – 2. По факторам нападения клещей наибольшее количество случаев отмечается при выезде на природу – 57 (63%), прогулке в сквере – 28 (31%), работе на даче – 5 (6%)», - поделилась главный госсанврач региона.

Санитарная служба весной и осенью проводит мониторинг за видовым составом клещей. В текущем эпидсезоне на клещевой энцефалит исследовано 1200 проб клещей, результат отрицательный. Вместе с тем, исследовано 46 проб клещей, снятых с людей, и результат так же отрицательный.

«В профилактических целях обратившимся за медицинской помощью по причине укуса клещами проводится лечение противоклещевым иммуноглобулином. Препарат следует вводить в возможно более ранние сроки с момента предполагаемого заражения - не позднее 4-го дня после укуса клеща», - добавила А. Мусина.

С апреля 90 пострадавших от укусов клещей обратились за медицинской помощью, из них только 67 человек получили профилактическое лечение иммуноглобулином.



