Число украинских беженцев превысило 5 млн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Число украинских беженцев, покинувших страну с начала конфликта, превысило пять млн. Такие данные приводит управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

На первом месте среди стран, куда направились украинские граждане, оказалась Польша, где приняли уже более 2,8 млн человек.

«Количество беженцев, пересекающих границу, растёт с каждым днём, - сказал Шабиа Манту, пресс-секретарь УВКБ ООН. – Невообразимому числу людей пришлось покинуть свои дома, бросить имущество, а порой расстаться со своими близкими».

В Польше оборудованы специальные центры по приёму беженцев, большинство из них – женщины и дети. Условия жизни здесь не самые комфортные, но многие из приехавших сюда на родине остались без крова.