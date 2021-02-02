Число уголовных экономических правонарушений выросло в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане на фоне снижения общего уровня преступности количество уголовных экономических правонарушений подскочило почти на четверть за год. Установленная сумма материального ущерба составила 165 миллиардов тенге — почти втрое больше, чем годом ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

За январь–декабрь 2020 года в стране зарегистрировали 1,3 тыс. уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности — на 22,9% больше, чем годом ранее.

Для сравнения: в аналогичном периоде 2019 года было зарегистрировано 1,1 тыс. правонарушений, показатель сократился на 31,4%.

Установленная сумма причинённого материального ущерба по оконченным уголовным делам за 2020 год достигла 164,9 млрд тг — в 2,6 раза больше, чем годом ранее. В том числе ущерб государству составил 155,2 млрд тг, физическим лицам — 6,4 млрд тг, юридическим лицам — 3,3 млрд тг.

В региональном разрезе наибольшее число зарегистрированных правонарушений в сфере экономической деятельности пришлось на Алматы: 240 случаев — на 37,9% больше, чем годом ранее. Следом идут Шымкент (208 случаев, в 2,1 раза больше, чем годом ранее) и Карагандинская область (115 случаев, плюс 53,3%).

Снижение количества случаев было зафиксировано в 7 из 17 регионов. Так, в Кызылординской области показатель сократился более чем на треть, до 36 правонарушений, в Костанайской области — на четверть, до 59 правонарушений, в Туркестанской области — на 22,7%, до 34 случаев.

Наибольшее количество правонарушений зарегистрировали по статье «Совершение действий по выписке счёта-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров»: 438 случаев — на 53,7% больше, чем годом ранее.

Ещё 16,5% правонарушений пришлось на статью «Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»: 213 случаев, минус 16,1% за год.

Сразу в 7,5 раза увеличилось число правонарушений по статье «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой»: 180 случаев, против 24 годом ранее.