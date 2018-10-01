Число уголовных дел по экономической контрабанде выросло на 13% в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главная транспортная прокуратура с участием руководителей комитета государственных доходов Министерства финансов провела заседание коллегии по вопросу противодействия экономической контрабанде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ГТП.

На мероприятии обсуждено состояние законности в данной сфере, в том числе проводимой работе по выявлению и пресечению каналов контрабандного ввоза товаров, качество расследования уголовных дел данной категории и другие вопросы.

Эти вопросы на площадке транспортной прокуратуры рассмотрены впервые, так как надзор по всем уголовным делам в таможенной сфере на транспортных прокуроров возложен с февраля текущего года.

Анализ преступности в сравнении с прошлым годом свидетельствует о росте количества уголовных дел по экономической контрабанде на 13,3%, то есть с 52 до 67.

Больше половины контрабандного товара завозится железнодорожным транспортом, что составляет 76%, остальное автомобильным - 24%.

За этот период транспортными прокурорами отменено 54 процессуальных решения, возвращено на дополнительное расследование 2 дела.

Основаниями для этого послужили проведение некачественного досудебного расследования, что выразилось в неправильной квалификации деяния, нарушении норм уголовно-процессуального законодательства при добыче и закреплении доказательств, необоснованном вовлечении субъектов предпринимательства в орбиту уголовного преследования, а также факты фальсификации документов, имеющих значение для разрешения дела.

В ходе заседания акцент сделан на сохранность и своевременное обращение в доход государства предметов контрабанды.

По итогам заседания руководителям госоргана поручено усилить работу по противодействию экономической контрабанде, повысить качество расследования уголовных дел, не допускать необоснованного вовлечения граждан в орбиту уголовного преследования, а также фактов коррупционных проявлений в собственных рядах.

Транспортные прокуроры ориентированы на активизацию надзора в данной сфере.