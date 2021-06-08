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    12:00, 08 Июнь 2021 | GMT +6

    Число участников проекта Ashyq в Алматы выросло до 1700

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Директор палаты предпринимателей Алматы Айтуар Кошмамбетов на онлайн-брифинге Региональной службы коммуникаций сообщил о значительном увеличении количества субъектов бизнеса, включенных в систему Ashyq, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Если в конце апреля в городе насчитывалось 367 предпринимателей, использующих Ashyq, то теперь их число возросло до 1700.

    В списке участников проекта: 128 фитнес-центров, 40 SPA-салонов, 38 бассейнов, 5 боулинг-клубов, 18 бильярдных, 110 компьютерных клубов, 110 саун, 1096 объектов общественного питания, 33 караоке, 19 кинотеатров, театров и концертных залов.

    В тестовом режиме работают 232 субъекта бизнеса. Добровольно в проекте без льгот участвуют 44 объекта и желают подключиться 3.

    «Проект интегрировали с Kaspi.kz, и теперь можно узнать свой статус в приложении банка. Также хочу сообщить, что на следующем этапе планируется опубликовать сервис на Egov Mobile и Halyk bank. А если говорить о сферах деятельности, которые в дальнейшем будут охвачены, это все аэропорты, железнодорожные вокзалы, фудкорты, вузы и другие», - сообщил Айтуар Кошмамбетов.


    Теги:
    Здравоохранение Безопасность Алматы
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