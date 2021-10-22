РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:33, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    Число тяжелых пациентов с СОVID-19 назвали в Атырау

    None
    None
    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 13 пациентов с CОVID-19 находятся в тяжелом состоянии в инфекционных стационаров Атырауской области. 4 человека в отделении реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение получают 216 человек.

    Загруженность составляет 9,2% (на 2 352 койко-места). В отделениях реанимации стационаров находятся 13 пациентов, 4 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 14,4% (на 90 мест).

    За последние сутки летальных случаев среди инфицированных в области не было.

    Как ранее сообщалось, за последние сутки COVID-19 выявили у 48 жителей Атырауской области.



    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Регионы Казахстана
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:39
    Карина Ибрагимова обеспечила себе медаль Азиады
    Сегодня, 17:24
    Не умею говорить «нет» - рекомендации психолога
    Сегодня, 16:48
    Более 100 тысяч доз вакцины против гриппа закупили в Акмолинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!