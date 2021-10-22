Число тяжелых пациентов с СОVID-19 назвали в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 13 пациентов с CОVID-19 находятся в тяжелом состоянии в инфекционных стационаров Атырауской области. 4 человека в отделении реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение получают 216 человек.

Загруженность составляет 9,2% (на 2 352 койко-места). В отделениях реанимации стационаров находятся 13 пациентов, 4 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 14,4% (на 90 мест).

За последние сутки летальных случаев среди инфицированных в области не было.

Как ранее сообщалось, за последние сутки COVID-19 выявили у 48 жителей Атырауской области.



