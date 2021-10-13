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    23:32, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    Число тяжелых пациентов с COVID-19 снизилось в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 15 пациентов с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области. Ранее это число превышало 30 человек. Три человека в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах лечение получают 207 человек.

    Загруженность составляет 8,8% (на 2 352 койко-места). В отделениях реанимации лежат 15 пациентов, трое из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 16,7% (на 90 мест).

    Как ранее сообщалось, 200 тысяч жителей Атырауской области полностью привились от COVID-19.



    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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