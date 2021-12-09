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Число тяжелых пациентов с COVID-19 назвали в Атырау
9 Декабря 2021 02:39
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Число тяжелых пациентов с COVID-19 , находящихся в инфекционных стационарах региона, назвали в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах региона лечение получают 97 человек. Загруженность составляет 16,7% (на 580 койко-мест). В отделениях реанимации региона лежат 15 пациентов, 2 из подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 25,8% (на 58 мест).
Как ранее сообщалось , 1025 жителей Атырауской области ревакцинировались от COVID-19.
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