Число тяжелых пациентов с COVID-19 назвали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Число тяжелых пациентов с COVID-19 , находящихся в инфекционных стационарах региона, назвали в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах региона лечение получают 97 человек. Загруженность составляет 16,7% (на 580 койко-мест). В отделениях реанимации региона лежат 15 пациентов, 2 из подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 25,8% (на 58 мест).

Как ранее сообщалось , 1025 жителей Атырауской области ревакцинировались от COVID-19.