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Число тяжелых пациентов с COVID-19 назвали в Атырау

9 Декабря 2021 02:39
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Число тяжелых пациентов с COVID-19 назвали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Число тяжелых пациентов с COVID-19 , находящихся в инфекционных стационарах региона, назвали в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах региона лечение получают 97 человек. Загруженность составляет 16,7% (на 580 койко-мест). В отделениях реанимации региона лежат 15 пациентов, 2 из подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 25,8% (на 58 мест).

Как ранее сообщалось , 1025 жителей Атырауской области ревакцинировались от COVID-19.


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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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