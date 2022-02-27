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Число тяжелобольных коронавирусом пациентов снижается в Атырауской области
27 Февраля 2022 17:46
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области снижается число тяжелобольных коронавирусной инфекцией пациентов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение от коронавирусной инфекции получают 44 человека. Загруженность составляет 1,9% (на 2360 койко-мест).
В отделениях реанимации находятся 5 тяжелобольных коронавирусной инфекцией пациентов, 1 из них подключен к аппарату ИВЛ. Загруженность составляет 4,7% (на 106 мест). В начале января число находящихся в реанимациях пациентов превышало 30 человек.
Напомним, почти 7000 женщин и подростков привились вакциной «Pfizer» в Атырауской области.
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