Число тяжелобольных коронавирусом пациентов снижается в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области снижается число тяжелобольных коронавирусной инфекцией пациентов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение от коронавирусной инфекции получают 44 человека. Загруженность составляет 1,9% (на 2360 койко-мест).

В отделениях реанимации находятся 5 тяжелобольных коронавирусной инфекцией пациентов, 1 из них подключен к аппарату ИВЛ. Загруженность составляет 4,7% (на 106 мест). В начале января число находящихся в реанимациях пациентов превышало 30 человек.

Напомним, почти 7000 женщин и подростков привились вакциной «Pfizer» в Атырауской области.