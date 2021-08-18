Число тяжелобольных Covid-19 стремительно растёт в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Число тяжелобольных Covid-19 стремительно растёт в Атырау. 100 пациентов с коронавирусной инфекцией лежат в отделениях реанимации региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах лечение получает 1 789 человек.

Загруженность составляет 59,3 % (на 3012 койко-мест). В отделениях реанимации лежат 100 пациентов, 14 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 87,7 % (на 114 мест).

За сутки умерли 7 человек, инфицированных коронавирусом.

Как ранее сообщалось, вакцины Vero Cell и «Спутник V» доставили в Атырау.