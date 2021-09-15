Число тяжелобольных COVID-19 снижается в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В настоящие время 59 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области. В августе этот показатель не опускался ниже 100 человек. Шесть пациентов в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах региона лечение получают 672 человека. Загруженность составляет 22,3% (на 3012 койко-мест). В отделениях реанимации - 59 пациентов, 6 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 47,9% (на 123 места).

За сутки в области от коронавирусной инфекции умерли 10 человек.

Как ранее сообщалось, инфекционный стационар закроют в Атырау.