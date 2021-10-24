Число тяжелобольных COVID-19 назвали в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- 15 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в инфекционных стационарах Атырауской области. 4 человека в отделении реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение от коронавирусной инфекции получают 222 человека. Загруженность составляет 30,4 % (на 730 койко-мест). В отделениях реанимации лежат 15 пациентов, 4 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 20 % (на 70 мест).

Как ранее сообщалось , число болеющих COVID-19 детей и беременных назвали в Атырауской области.