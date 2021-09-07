Число тяжело болеющих КВИ снизилось в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 76 пациентов с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области, 12 человек в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах региона лечение получают 1 052 человека. Загруженность составляет 34,9% (на 3012 койко-мест).

В отделениях реанимации лежат 76 пациентов, 12 из болеющих подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 61,7% (на 123 места). Это самый низкий показатель за месяц. Число тяжелых больных ранее превышало 100 человек.

За сутки от коронавирусной инфекции в области скончались два человека.

Как ранее сообщалось, более 201 тысячи человек привились первым компонентом в Атырауской области.