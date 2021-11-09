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Число тяжело болеющих КВИ пациентов не уменьшается в Атырау

9 Ноября 2021 22:24
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Число тяжело болеющих КВИ пациентов не уменьшается в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – 14 пациентов с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области. Один человек в отделении реанимации подключен к аппарату ИВЛ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение получают 159 человек.

Загруженность составляет 21,8% (на 730 койко-мест). В отделениях реанимации лежат 14 пациентов. Это число тяжело болеющих коронавирусом не снижается больше месяца. Один из них подключен к аппарату ИВЛ. Загруженность составляет 18,7% (на 75 мест).

Как ранее сообщалось, 66% населения вакцинировано от COVID-19 в Атырауской области.

В Атырауской области 159 человек лечатся от КВИ в инфекционных стационарах.



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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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