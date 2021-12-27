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Число тяжело болеющих коронавирусом назвали в Атырау

27 Декабря 2021 04:23
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Число тяжело болеющих коронавирусом назвали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Число тяжело болеющих в стационарах коронавирусной инфекцией пациентов назвали в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах лечение получают 62 человека. Загруженность составляет 10,7% (на 580 койко-мест).

В отделениях реанимации региона лежат 12 пациентов, 3 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 22,4% (на 58 мест).

Как ранее сообщалось, почти семь тысяч жителей Атырауской области ревакцинировались от КВИ.

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#Атырауская область   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Регионы   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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