Число тяжело болеющих коронавирусом назвали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Число тяжело болеющих в стационарах коронавирусной инфекцией пациентов назвали в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах лечение получают 62 человека. Загруженность составляет 10,7% (на 580 койко-мест).

В отделениях реанимации региона лежат 12 пациентов, 3 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 22,4% (на 58 мест).

Как ранее сообщалось, почти семь тысяч жителей Атырауской области ревакцинировались от КВИ.