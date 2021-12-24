Число тяжело болеющих COVID-19 сокращается в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Число тяжело болеющих COVID-19 сокращается в Атырауской области. В настоящее время с коронавирусной инфекцией 12 пациентов с находятся в тяжелом состоянии в инфекционных стационарах региона, передаёт корреспондент МИА «Казинфом».

Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах региона лечение получают 68 человек. Загруженность составляет 11,7% (на 580 койко-мест).

В отделениях реанимации лежат 12 тяжело болеющих пациентов, 2 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 22,4% (на 58 мест).Это более чем в три раза меньше, чем было месяц назад.

Ранее сообщалось о том, что до 136 человек снизилось число болеющих COVID-19 в Атырауской области.