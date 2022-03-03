Число тяжело болеющих COVID-19 снизилось в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области снижается число пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находятся в реанимациях региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в инфекционных стационарах региона лечение от коронавирусной инфекции получает 21 человек. Загруженность составляет 0,9 % (на 2 360 койко-мест).

В отделениях реанимации в области с коронавирусной инфекцией находятся двое тяжело болеющих пациентов, один из них подключен к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 1.9 %.

Как ранее сообщалось, больных COVID-19 не осталось в районных стационарах в Атырауской области.



