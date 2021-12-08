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Число тяжело болеющих COVID-19 пациентов не уменьшается в Атырау
8 Декабря 2021 01:39
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области не снижается число тяжело болеющих COVID-19 пациентов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение получают 106 человек.
Загруженность составляет 18,3% (на 580 койко-мест). В отделениях реанимации лежат с коронавирусной инфекцией 16 пациентов, 2 из подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 27,6% (на 58 мест).
Несмотря на снижение вновь заболевших коронавирусом и получающих лечение, число тяжело болеющих месяц не снижается.
Как ранее сообщалось, 870 жителей Атырауской области ревакцинировались от COVID-19.
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