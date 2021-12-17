Число тяжело болеющих COVID-19 пациентов назвали в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырау назвали число тяжело болеющих COVID-19 пациентов, находящихся в реанимациях, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона.

«На сегодняшний день в инфекционных стационарах области лечение от коронавирусной инфекции получают 77 человек. Загруженность составляет 18,3% (на 580 койко-мест). В отделениях реанимации лежат 13 тяжело болеющих пациентов. Из них трое подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 22,4% (на 58 мест)», - сообщили в ведомстве.

Как ранее сообщалось, более полутора тысяч женщин и детей привились вакциной производства Pfizer в Атырауской области.