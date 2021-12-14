Число тяжело болеющих COVID-19 назвали в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 14 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области. В отделении реанимации к аппарату ИВЛ подключены 4 пациента, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение получают 88 человек. Загруженность составляет 15,2% (на 580 койко-мест). В отделениях реанимации области лежат 14 пациентов, 4 из подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 24,1% (на 58 мест).

Как ранее сообщало управление здравоохранения Атырауской области, за сутки заболевших КВИ в регионе выявлено не было.



