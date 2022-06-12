12 Июня 2022 11:58

Число связанных с ночным баром в Пекине случаев заражения КВИ достигло 115

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Число случаев заражения COVID-19, связанных с ночным баром в китайской столице, превысило 100, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на муниципальный центр по профилактике и контролю заболеваний.

По его информации, кластерная вспышка, выявленная в одном из ночных баров в Пекине, находится на стадии быстрого распространения, и риск повторной вспышки эпидемии в китайском мегаполисе остается высоким. Начиная с четверга зарегистрировано 115 случаев заражения COVID-19, связанных со столичным баром.

Ожидается выявление большего числа случаев заражения коронавирусом, связанных с ночным баром, расположенном в самом густонаселенном столичном районе Чаоян, где проживают 3,5 млн человек.

Из-за нового очага COVID-19 власти Пекина скорректировали свои первоначальные планы по возобновлению офлайновых занятий в школах с 13 июня. Согласно новым предписаниям, учащиеся начальных и средних классов столичных школ, по-прежнему, продолжат обучение в дистанционном формате.