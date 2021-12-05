Число суицидов среди подростков выросло в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На прошедшем заседании общественного совета по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей при акмолинском областном филиале партии Nur Otan обсуждались преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних и самими несовершеннолетними, а также их профилактика. Отдельного внимания заслужила тема подросткового суицида. В поселке Оркен Зерендинского района Акмолинской области за 10 месяцев текущего года произошли два суицида несовершеннолетних, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первый факт суицида был зарегистрирован еще 23 февраля в селе Оркен.

«Это несовершеннолетняя учащаяся 11 класса. За время обучения девочка показала хорошие способности, успеваемость была хорошая. Но в ежегодном опросе по суициду не принимала участия с 2018 года. Мама несовершеннолетней давала письменный отказ, мотивируя тем, что девочка не хочет принимать участие в опросах. По факту было выездное заседание, в итоге директору школы, директору по воспитательной работе, педагогу-психологу, классному руководителю был объявлен строгий выговор», - отчиталась заместитель акима Зерендинского района Райхан Габдуллина.

В июле в селе Биктесин также был зарегистрирован факт совершенного суицида. 13-летний мальчик, приехавший в гости к бабушке, не состоял на учете, не имел приводов в полицию и характеризовался исключительно положительно. Директору симферопольской школы также было вынесено дисциплинарное взыскание в виде выговора.

15 ноября 2021 года все в том же селе Оркен 13-летний ученик 7 класса отправил сообщения одноклассникам, что собирается покончить жизнь самоубийством. Как выяснилось, это не первая его попытка привлечь к себе внимание. Кроме того, как оказалось, ребенок жил с бабушкой без каких-либо документов: за три года родственница, являющаяся опекуном, не узаконила свои права на мальчика.

По словам Р. Габдуллиной, здесь были явные упущения отдела опеки и отдела образования района. После этого случая районным акиматом был запрошен список детей, которые находятся у родственников без документов. Только по Зерендинскому району были выявлены 117 таких школьников. По каждому из них дано поручение разобраться, что способствовало тому, что дети проживают не в своих семьях.

Старший помощник прокурора Акмолинской области Еркеш Косман поинтересовалась: не слишком ли много случаев суицида и его попыток для одной школы села Оркен? Как выяснилось, после первого случая директор школы уволился. Когда же произошла попытка суицида, учреждение возглавлял новый директор из числа учителей. Между тем, упущения со стороны учителей, завучей и психологов налицо.

Старший инспектор по особым поручениям группы ювенальной полиции УМПС департамента полиции Акмолинской области Айнагуль Куандыкова отметила, что в части профилактики суицидальных проявлений среди детей полицейскими на постоянной основе проводится анализ причин и условий их совершения.

«В текущем году в производстве следственных подразделений находилось 30 уголовных дел по ст. 105 УК РК (доведение до самоубийства) по фактам совершения суицидов несовершеннолетними. Это восемь завершенных суицидов и 22 попытки», - пояснила А. Куандыкова.

На сегодняшний день в регионе отмечается рост суицидальных проявлений среди подростков. Если в прошлом году было шесть завершенных суицидов, то в текущем уже восемь. Попыток также стало больше: 22 против 18 прошлогодних.



