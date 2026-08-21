Число студентов в Казахстане достигнет 1 млн к 2030 году

Число студентов в Казахстане продолжает расти на фоне демографических изменений, сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на форуме «Проекция будущего: от осмысления результатов к новой повестке» в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам министра, в 2022 году в вузах страны обучались 618 тыс. студентов. За четыре года их число выросло до 740 тыс. человек.

— По нашим прогнозам, после 2030 года число студентов приблизится к 1 млн, — сказал Саясат Нурбек.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Он отметил, что рост числа студентов связан в том числе с демографическими изменениями. В связи с этим Казахстану необходимо заранее подготовить систему высшего образования к увеличению контингента.

— Наша общая позиция — сохранять высокий уровень доступности высшего образования. Мы должны обеспечить как можно большему числу молодых людей возможность получать высшее и профессиональное образование, — подчеркнул министр.

Саясат Нурбек также сообщил о положительных изменениях в системе технического и профессионального образования.

По его словам, было пересмотрено около 500 образовательных программ. Кроме того, 27 колледжей впервые прошли международные процедуры сертификации и аккредитации, подтвердив соответствие международным стандартам.

— Раньше колледжи оставались своего рода отдельным сегментом системы образования. Сейчас Министерство просвещения начало очень хорошую работу в этом направлении. В каждой сфере профессионального образования есть свои стандарты аккредитации, — отметил глава ведомства.

Ранее сообщалось, что в Казахстане в 2026 году в рамках государственного заказа планируется принять в колледжи 133 тыс. студентов. При этом 70% госзаказа направят на подготовку кадров по техническим специальностям.