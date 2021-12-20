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Число студентов из дальнего зарубежья увеличилось в казахстанских вузах

20 Декабря 2021 15:47
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Число студентов из дальнего зарубежья увеличилось в казахстанских вузах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Число иностранных студентов, обучающихся в казахстанских вузах, достигло 30 тысяч. География государств, из которых приезжают в Казахстан для обучения, заметно расширилась – отмечается рост количества студентов из США, Африки, России, а также из стран Ближнего Востока, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

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В целом, большая часть обучающихся (64%) прибыла из стран СНГ.

«Казахстанские университеты активно участвуют в различных международных образовательных выставках. К примеру, в ноябре этого года были проведены Дни образования Казахстана в городах Бишкек (Кыргызстан) и Ташкент (Узбекистан). Таким образом граждане других стран узнают о наших вузах. Кроме того, наши университеты привлекают иностранных студентов, выделяя для них специальные образовательные гранты. В основном, иностранные студенты выбирают такие направления, как «Медицина», «Педагогические науки», «Бизнес, управление и право», «Социальные науки» и другие», – отметил директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев.

Одним из механизмов стимулирования экспорта образовательных услуг также является реализация стипендиальной программы для иностранных граждан. Она была запущена Министерством образования и науки РК в 2019 году. Программа предусматривает выделение грантов иностранным студентам, в том числе лицам казахской национальности, не являющимся гражданами РК. В первый год запуска данной программы возможность бесплатно обучаться в казахстанских вузах получили 89 зарубежных граждан с высокой успеваемостью.

В 2021 году эта цифра увеличилась более чем в 2,5 раза и достигла 240 грантов по всем уровням высшего и послевузовского образования. Отметим, что для казахстанцев в этом году было выделено рекордное количество грантов – 56 тысяч.

Наряду с этим, в казахстанских вузах наблюдается увеличение количества образовательных программ на английском языке. Следуя мировым практикам, вузы привлекают квалифицированных иностранных специалистов. Они делятся опытом с руководителями, преподавателями казахстанских вузов и обучают студентов новым технологиям, методикам научных исследований.

Вместе с тем казахстанские вузы из года в год укрепляют свои позиции в международном образовательном пространстве. К примеру, в рейтинг QS вошли 14 казахстанских вузов, в Times Higher Education – три университета.


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